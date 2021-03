NH Airtime: Het vertrek van KLM's laatste Boeing 747-400

SCHIPHOL - KLM heeft gisteren definitief afscheid genomen van de passagiers-Boeing 747-400. Het laatste vliegtuig dat nog op Schiphol-Oost stond geparkeerd, is naar het Spaanse Teruel gestuurd om voorlopig geparkeerd te worden. Vermoedelijk neemt een vrachtmaatschappij de 747 over om haar om te bouwen tot cargotoestel.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

KLM wilde geen speciale aandacht geven aan het historische vertrek. De maatschappij vindt dat momenteel niet passend. KLM heeft al afscheid moeten nemen van zo'n 6.000 medewerkers en heeft een lening van 3,4 miljard euro van de staat gekregen.

De eerste Boeing 747 kwam in 1971 in dienst bij KLM. Het begon met de 747-200, daarna volgden de -300 en in 1989 de Boeing 747-400. In die 50 jaar hebben de jumbo's veel indruk gemaakt op het personeel, passagiers en fans van het toestel. Bij de startbaan op Schiphol-Oost hadden zich dan ook tientallen (oud)-medewerkers en liefhebbers verzameld.

Boek

Voor ware fans van de Boeing 747-400 van KLM is er ook een boek over het toestel gemaakt. Het boek is onder andere samengesteld door (oud)KLM'ers, Schipholmedewerkers en vliegtuigspotters. De opbrengst gaat naar een goed doel.