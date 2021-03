Historisch moment: laatste Boeing 747-400 van KLM voorgoed vertrokken

SCHIPHOL - Op Schiphol-Oost is vanochtend de enige overgebleven passagiers-Boeing 747-400 van KLM voorgoed vertrokken. Na een korte afscheidtoespraak via de radio steeg het vliegtuig vanaf de Oostbaan op richting het Spaanse Teruel, waar het de komende tijd zal worden geparkeerd. Het vertrek markeert het einde van bijna 50 jaar passagiersvluchten met 747's van KLM.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vanwege de coronacrisis was KLM gestopt met het vervoeren van passagiers in de Boeing 747-400. Drie Boeing 747-400 Combi's van KLM, waaronder deze, kregen in maart 2020 nog een kort tweede leven om als vrachtvliegtuigen te dienen. De Combi's zijn passagiers-747's met een extra vrachtruim achter de cabine. KLM was nog de enige maatschappij ter wereld die met dit type toestel vloog.

"Prachtige reiservaringen en herinneringen"

Een van de piloten gaf nog een korte toespraak via de radio, vlak na de toestemming om op te stijgen: "Prachtige reiservaringen en herinneringen, we zijn er trots op er nog een keer in te mogen vliegen." Het toestel met de naam 'City of Vancouver' vertrok met vluchtnummer KLM747.

Artikel gaat verder onder de video.