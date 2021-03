Hilversumse maatregelen tegen huisjesmelkers laten op zich wachten: "Juridisch lastig"

Hoewel alle neuzen voor de zelfbewoningsplicht dezelfde kant op staan, lijkt het nog wel even te duren voordat de maatregel er ook echt komt. Dat komt vooral doordat de controle op de naleving van de zelfbewoningsplicht lastig blijkt.

Privacy

"Als gemeente willen we vanzelfsprekend kunnen controleren of dit in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt." Juridisch en privacytechnisch blijkt zo'n controle niet vanzelfsprekend. "We stuiten op privacywetgeving die ons beperkingen oplegt in de data die we mogen gebruiken voor het doen van controle. Zo zeer dat er nog geen vorm is gevonden waarop we dit praktisch kunnen doen", aldus burgemeester en wethouders.

Hilversum is niet de enige gemeente die hier tegenaan loopt. Hilversum heeft contact met gemeenten die al zo'n zelfbewoningsplicht hebben of nog van plan zijn door te voeren. De gemeente gaat nu met een 'privacy-officer' kijken hoe die gewenste handhaving toch kan plaatsvinden.