Eerste festival na de lockdown opnieuw in Alkmaar? "Veiligheidsregio is positief"

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat positief tegenover het verzoek om het Alkmaarse Finally Fiësta te organiseren als testevenement. Dat blijkt uit een brief van de veiligheidsregio, in handen van NH Nieuws. Volgens mede-organisator Jos Mechielsen bestaat er een grote kans dat het eerste festival na de lockdown nog voor het Pinksterweekend hier zal worden gevierd. "Het is heel kleinschalig, dus ideaal om te testen."

Eén van de feestgangers tijden de coronaproof-editie van Finally Fiësta vorig jaar - NH Nieuws / Maaike Polder

Dit vertel hij tegen NH Nieuws. Organisatoren Mechielsen en Jeoffrey de Vries hebben de hele winter zitten broeden op een concept voor een coronaproof festival na de lockdown. Vorige week donderdag verstuurden zij het verzoek naar de veiligheidsregio. "Vanmorgen kregen we bericht terug en het klinkt als goed nieuws, dus we gaan nu snel een vergunning aanvragen." Enige haast lijkt daarmee geboden, gezien de veiligheidsregio voorstelt het festival naar voren te halen. "Wij hadden zelf het Pinksterweekend in gedachten, dus we zijn nu druk bezig met de organisatie rondom de locatie en verdere voorbereidingen." Sneltesten Finally Fiësta in een coronaproof-jasje wordt een vierdaags evenement, gehouden in De Meent voor maximaal 250 mensen per dag. Samen met de GGD worden de feestgangers 48 uur van tevoren getest. "We hebben een deal kunnen sluiten met een teststraat, zodat mensen snel kunnen worden getest."

Diverse Alkmaarse organisaties en bekende sporters hebben volgens de organisatie aangegeven te willen meewerken aan het proefevenement. "Elke dag is voor een andere doelgroep", legt Mechielsen uit. "Eén van de dagen staat in het teken van sport en bewegen, met Koen Verweij en Niki Terpstra, en wordt er geld opgehaald voor een goed doel en voor de horeca in Alkmaar." Snelle ambtenaren Dat de veiligheidsregio het festival naar voren wil trekken, geeft de organisatie goede hoop voor het krijgen van een vergunning. "Normaal gaat het nooit zo rap met ambtenaren, maar we kregen zo snel antwoord dat ik denk dat ze het echt snel willen gaan regelen", aldus een verheugde Mechielsen. Vorig jaar was NH Nieuws aanwezig bij het allereerste coronaproof-festival van Nederland in Alkmaar:

EIndelijk weer een festival! - NH Nieuws