Buurtbussen mogen na jaar stilstand weer rijden, ze gaan volgende week de weg op

SCHAGEN - De buurtbussen mogen, na precies een jaar stil te hebben gestaan, in enkele delen van de provincie vanaf volgende week weer rijden. In het noorden, rond Haarlem en de IJmond zullen de (aangepaste) busjes binnenkort weer op de weg te zien zijn.

Vanaf vorig jaar maart moesten alle buurtbussen in de garage blijven staan als gevolg van de coronamaatregelen. Het grootste probleem was dat een groot deel van de chauffeurs van de buurtbussen op leeftijd is en daardoor tot een risicogroep hoort. Daarom zijn het afgelopen jaar aanpassingen gedaan aan de bussen, zodat zij weer gerust met hun bus kunnen rijden.

"Er zijn extra filterinstallaties ingekomen om de lucht te zuiveren en er zijn spatschermen tussen de chauffeur en de passagiers geplaatst. Dus kan er nu veilig met de bussen worden gereden", legt Paul Fortgens van Buurtbus Noordkop uit. "Het is net zo veilig als wanneer je je met een mondkapje op tussen de mensen begeeft in een supermarkt."

Enkele bussen starten later

Acht van de elf buurtbussen gaan volgende week weer rijden. De drie andere buurtbussen, op de route Zijpe-Harenkarspel (buslijn 406 en 411), De Westfries (buslijn 417) en Heerhugowaard-Langedijk (buslijn 407), starten in mei.

Voor de buurtbuslijnen die (nog) niet rijden, blijft de buurtbus-taxi als alternatief beschikbaar. Buurtbussen rijden al jaren als extra openbaar vervoersdienst, naast het reguliere busvervoer.