TUI doet testvlucht met Boeing 737 MAX

SCHIPHOL - TUI Nederland heeft vanmorgen voor het eerst een testvlucht uitgevoerd met de Boeing 737 MAX 8, sinds het vliegverbod dat twee jaar geleden inging. Het toesteltype stond wereldwijd sinds 2019 aan de grond, na twee dodelijke crashes in Indonesië en Ethiopië. Het vliegverbod is na internationale goedkeuring onlangs opgeheven.

De vlucht was te volgen op Flightradar24.

Het is voor TUI nog onbekend wanneer de MAX-vliegtuigen voor vakantievluchten weer kunnen worden gebruikt. Zolang er een negatief reisadvies geldt voor de hele wereld, verkopen Nederlandse reisorganisaties geen tickets of vakanties. Mogelijk worden de TUI-Boeings tijdelijk ingezet als vrachtvliegtuigen.

Boeing 737 MAX van TUI vanaf maart weer in de lucht

