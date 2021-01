Boeing 737 MAX van TUI vanaf maart weer in de lucht

SCHIPHOL - TUI Nederland hervat vanaf maart vluchten met de Boeing 737 MAX. Het toesteltype stond wereldwijd bijna twee jaar aan de grond, na twee dodelijke crashes in Indonesië en Ethiopië. In de VS, Canada en Brazilië mag de Boeing 737 MAX inmiddels weer vliegen met passagiers. De Europese luchtvaartautoriteit volgde gisteren met haar goedkeuring.