Tragedie in zorgcentrum leidt tot ongeloof, verdriet en vragen: 31 bewoners overleden

BEVERWIJK - Bij de corona-uitbraak in zorgcentrum Huis ter Wijck, onderdeel van Viva! Zorggroep, zijn 31 bewoners komen te overlijden. In totaal is er plaats voor 170 bewoners. Dat bevestigde burgemeester van Beverwijk Martijn Smit tegenover NH Nieuws, die gister Huis ter Wijck bezocht om zijn medeleven te uiten. "Dit is niet alleen voor het zorgcentrum een zwarte maand in de geschiedenis, maar ook voor de stad."

Aangeslagen stappen Loek en Leny Zonneveld-Slobbe met de post van hun overleden (schoon)moeder de hoofdingang bij Huis ter Wijck uit. "Mijn moeder overleed hier aan corona op 92-jarige leeftijd. Ze heeft een mooie leeftijd gehaald, maar ik weet het niet..", haalt Leny haar schouders op. "Er zijn nog veel vragen, maar daar ga ik eerst eens over nadenken voordat ik daar uitspraken over ga doen. Maandag kunnen we haar kamer leeghalen, dan is alles ontsmet. Wel heb ik gevraagd of er geen gevaar meer dreigt, want we willen dit niet nog een keer", aldus Leny.

Viva! Zorggroep informeerde vorige week de bewoners en hun familie over 'één van de zwartste maanden uit de geschiedenis van Huis ter Wijck'. Duidelijkheid over de precieze omvang van het aantal sterfgevallen kwam er niet en leidde tot een geruchtenstroom. Burgemeester Martijn Smit verschafte donderdagmiddag wel duidelijkheid. "Ik heb er ook begrip voor dat het zorgcentrum dat niet wilde delen, want dan worden het getallen waarover wordt gesproken. En in de instelling wordt het door iedereen in het hart, de genen en botten gevoeld dat het om mensen gaat. Met ieder mens zijn eigen verhaal", aldus de burgemeester.

