Sporttent weg, jeugd kan voorlopig niet terecht bij sportschool: "In één windvlaag kwijt"

AMSTELVEEN - Net nu sporten voor iedereen onder de 27 jaar weer vaker kan, is tijdens storm Evert de tijdelijke sporttent ingestort van sportschool Buenting. De schade valt mee, maar voorlopig is de locatie wel buiten gebruik.

De klap voor eigenaresse Carroll is enorm. "We kunnen nu niks meer. Om met kinderen in de regen te gaan sporten, is niet de bedoeling. Ook de personal training klanten kunnen nu niet in de tent terecht."

Slechts negen dagen kon er in de tent (eindelijk) weer worden gesport. "We hebben die tent vorige week dinsdag opgebouwd. Sindsdien geven we 45 lessen per week. Dat geeft enorm veel energie, om weer bezig te zijn. Dat waait dan in één klap weg."

Tegenslagen

De eigenaresse heeft nadat de tent door de wind werd gegrepen even nodig gehad om bij te komen. "We hebben gewoon een jaar achter de rug dat voelt als een achtbaan. Dit is dan echt weer een dieptepunt. Er zijn nu zoveel tegenslagen. Voordat een nieuwe tent binnen is en is opgebouwd ben je een week verder en dat terwijl je net weer bent begonnen. Dat is enorm balen."

Die nieuwe tent komt er wel maar niet zonder slag of stoot. "Dat kost best wel wat geld en daar komt nu niet veel van binnen. Met dit weer is het vertrouwen in een betrouwbare tent wel een beetje weg. Deze tent stond met extra gewicht vast, maar was niet tegen te houden."

