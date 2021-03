Zuidwesterstorm in de provincie: storm is over hoogtepunt heen, veel schademeldingen

Door de zware windstoten is de test- en vaccinatiestraat op Schiphol per direct gesloten. De GGD Kennermerland roept om op vandaag niet naar de locatie te komen. "We zijn bezig bezig met verplaatsen van vaccinatie- en test-afspraken naar een ander moment. Reden is niet dat de tent onveilig is, maar omdat we last hebben van materiaal dat rondvliegt op het parkeerterrein. We komen zo snel mogelijk met een update over wanneer we weer open gaan", zegt de woordvoerder van de GGD.

In Middenmeer en Alkmaar heeft de GGD Hollands Noorden de geplande coronavaccinaties ook geschrapt: