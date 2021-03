Opnieuw hennepkwekerij opgerold op bedrijventerrein De Veken

OPMEER - De politie heeft in korte tijd opnieuw een hennepkwekerij opgerold op bedrijventerrein De Veken. Het gaat dit keer om een plantage van 454 hennepplanten. Een verdachte is aangehouden.

Eind vorig jaar wist de politie ook al een plantage te ontmantelen op het bedrijventerrein. Toen ging het om vijfhonderd hennepplanten en waren er meerdere verdachten aangehouden.

De gemeente heeft besloten het bedrijfspand waar de plantage zich in bevond voor drie maanden te sluiten.

Meld Misdaad Anoniem

Beide plantages werden ontmanteld na een tip via Meld Misdaad Anoniem. De gemeente laat weten erg blij te zijn met tips van inwoners. "Het is belangrijk dat we samen een vuist maken tegen hennepkwekerijen. Criminele organisaties maken enorme winsten met de illegale teelt van hennep. Daarbij schuwen ze geweld niet. Ik maak me daarover zorgen. [...] Ze zorgen voor onveilige situaties voor omwonenden", aldus waarnemend burgemeester Wim Groeneweg