Hennepkwekerij Opmeer ontdekt dankzij anonieme tip

OPMEER - Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie een hennepkwekerij ontdekt op het bedrijventerrein de Veken in Opmeer. Er zijn 500 wietplanten in beslag genomen, meerdere verdachten aan gehouden.

Het bedrijfspand waar de hennepkwekerij is aangetroffen wordt voor drie maanden gesloten.

Burgemeester Nijpels hoopt dat door het oprollen van deze hennepkwekerij onveilige situaties worden voorkomen: "Veel hennepplantages bevinden zich in bedrijfspanden, kruipruimtes of op zolders van woningen. Ze zorgen voor onveilige situaties voor omwonenden. Denk aan brandgevaar, ripdeals, overlast of inbraak."

De burgemeester roept verder de inwoners van zijn gemeente op om goed op te letten, omdat hennepkwekerijen soms kunnen leiden tot lekkage of brand door kortsluiting. "Ik vraag aan iedereen: doe bij een vermoeden van een hennepplantage in uw buurt melding bij de politie of Meld Misdaad Anoniem."