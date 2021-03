Zingende postbode een fenomeen: "Als je gezang hoort, weet je dat de post er is"

BEVERWIJK - Ze noemen hem 'de zingende postbode' en die bijnaam ligt nogal voor de hand. Terwijl hij brieven bezorgt, zingt Jeffrey Appel uit volle borst Nederlandstalige klassiekers. Met zijn rode jas, zijn pet, zijn 'oortjes' en luid meezingend, is hij in enkele jaren uitgegroeid tot een fenomeen. Vooral in de straten rond het Sportfondsenbad in Beverwijk zien, of beter gezegd hóren, ze hem graag komen.

"Opeens was er gezang in de buurt en was ook de postbode er", zegt een vrouw die Jeffrey buiten opwacht. "Geweldig dat dit ons is overkomen. Hij brengt een stukje gezelligheid. Zeker in deze rottijd iets wat we kunnen gebruiken."

Even verderop staat een man voor het raam naar Jeffrey uit te kijken. "Hoogtepuntje van de dag", zegt hij met een lach. "Als je in de verte iemand hoort zingen, weet je dat er post is."