Nieuw fenomeen tijdens verkiezingen in coronatijd: de stemtent

NOORD-HOLLAND - De tent waarin we onszelf op corona kunnen laten testen, kennen we inmiddels een tijdje. Die om een vaccinatie te halen inmiddels ook. Tijdens de komende verkiezingen introduceren gemeenten nóg een nieuwe tent: de stemtent, als alternatieve stemlocatie om de verkiezingen zo veilig mogelijk te laten verlopen in deze coronacrisis. "Dit is meer dan coronaproof."

Uit een inventarisatie van NH Nieuws blijkt dat er maar liefst 56 van dit soort stemtenten in de provincie zullen worden neergezet. Ze verrijzen in parken, op parkeerplaatsen of andere centrale plekken. Alkmaar zet bijvoorbeeld zeven van dit soort stemtenten in. Zo komt er een op het parkeerterrein van de Albert Heijn XL aan de Wendelaarstraat. Ook komt een stemtent op het Stationsplein. Amsterdam en Haarlem zijn de steden in onze provincie die de meeste stemtenten neerzetten. Amsterdam zet er twintig neer in onder meer het Vondelpark, het Funenpark, op de Appeltjesmarkt en op het Valeriusplein. In Haarlem komt er een op het Stationsplein, maar ook bijvoorbeeld naast het gebouw van het CBR. Bekijk op de kaart waar in onze provincie stemtenten neergezet worden:

NH Nieuws baseert het aantal stemtent-locaties op data van het ministerie van BZK, gemeenten en Open State Foundation, die gezamenlijk de locaties van alle stemlokalen in Nederland bijeen hebben gebracht.

De stemtenten zijn ontstaan uit pure noodzaak. Door de coronacrisis moeten gemeenten puzzelen met de stemlocaties, zodat inwoners tijdens de verkiezingen anderhalve meter afstand kunnen houden en om te voorkomen dat het op een locatie niet te druk wordt. De gemeente Haarlem zegt bijvoorbeeld de tenten in te zetten omdat sommige stemlocaties te klein zijn. "Tot en met verleden week zijn er nog locaties afgevallen", zegt Hermjan Barneveld, verantwoordelijk voor de stembureaus in de gemeente. "Een basisschool bijvoorbeeld. Het is toch spannend met leraren en leerlingen en vreemde mensen dan over de vloer."

Wat dat betreft bieden de stemtenten dan uitkomst: ze zijn er zo op gebouwd dat mensen coronaproof kunnen stemmen. De tent is voorzien van spatschermen, op de vloer zijn stickers aangebracht en voor de mensen die het bureau bemannen is een heater neergezet zodat ze er volgende week ook warmpjes bij zitten. "Corona is echt de leider in dit verhaal", zegt Marcel Ruyken, die de stemtenten bouwt. Hij heeft een evenementenbureau in Zwanenburg en heeft dankzij de komst van de stemtenten alsnog wat werk te doen. Ruim en warm genoeg "Waar we eigenlijk constant mee bezig zijn geweest, is hoe we de mensen op de meest logische manier door de tent kunnen laten lopen. We zorgen dat ze buiten wachten. Dan worden ze gestructureerd binnen gelaten, zodat we die anderhalve meter kunnen waarborgen." De gemeente Haarlem is in ieder geval blij met de oplossing. "Dit is meer dan coronaproof. Het is ruim genoeg en ook warm genoeg", zegt Hermjan Barneveld. Want de tent is ook voorzien van een heater, dus de stembureauleden zitten er ook de hele dag gewoon warmpjes bij. In ons verkiezingsprogramma De Stembus laten we je zien hoe zo'n stemtent er van binnen uitziet:

Aflevering 4: De Stembus in Haarlem - NH Nieuws