De Stembus: primeur met stemtenten in Haarlem en Zandvoort

In Haarlem en Zandvoort zal 17 maart op een aantal plekken gestemd worden in tenten. Isabella checkt hoe stevig die staan en hoe het Noord-Hollands Archief deze speciale verkiezingen wil vastleggen. Op de markt in Schalkwijk vraagt ze voorbijgangers wie men liever als buurman heeft: Farid Azarkan of Kees van der Staaij? En bij een ondergaande zon ontmoet ze op een brug over het Spaarne zwevende kiezer Mart Smeets.