Jeneverflessen en veel servies: "Misschien stond hier wel een herberg"

Het onderzoek begon vorige week en was meteen al veelbelovend. Volgens archeoloog Wouter Roessingh, zelf oud-Wieringer, is het zeldzaam dat dit soort onderzoek plaatsvindt op het voormalig eiland. Na de vondst van een verzilverde gesp en allerlei muntjes en vooral oude sporen van een bewoning aan de voorkant van het perceel was de nieuwsgierigheid naar het achterste deel groot.

"Het is maar een klein terrein dus ik dacht niet dat we heel veel zouden vinden, maar het zat bomvol met sporen. Een paar uit de Middeleeuwen, maar vooral uit de 16e, 17e en 18e eeuw", zegt Roessingh, "Vorige week vonden we al slootjes uit de Middeleeuwen, maar dit terrein is iets later in gebruik genomen. We hebben hier paalkuilen die later gedempt zijn met allerlei spullen zoals glaswerk, metaal maar ook een honderd jaar oude theepot."

Herberg?

Het werk werd gistermiddag afgerond. Archeoloog Frans Diederik was aan de achterzijde van het perceel in een kuil aan het werk: "Deze zit helemaal volgeprakt met serviesgoed. Allemaal van rond 1800. Jeneverflessen zitter er bij, grote vierkante, groene flessen en vrij eenvoudige bordjes. Ik heb dit eerder gezien bij een onderzoek in Schagen. Toen ging het om een oude herberg. Dus wie weet! Voer voor geschiedkundigen om te onderzoeken."

Het onderzoek kon rekenen op veel interesse vanuit de omgeving. Een hoop mensen, zelfs hele schoolklassen, kwamen een kijkje nemen. "Wij maken hier een rapport van. Onze specialisten gaan dit heel goed bekijken en ik schrijf daar uiteindelijk een boekje van. De vondsten gaan uiteindelijk naar het provinciaal depot het Huis van Hilde", zegt Roessingh, "Maar er is hier zoveel belangstelling voor. Dus ik ga zorgen dat de vondsten binnen nu en een half jaar ergens op Wieringen tentoongesteld kunnen worden."