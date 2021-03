Deal rond: Amsterdam betaalt ruim vijf miljoen voor vertrek uit Goois Natuurreservaat

Amsterdam besloot ruim acht jaar geleden uit het Goois Natuurreservaat - het groene samenwerkingsverband van Gooise gemeenten om de regionale natuur te behouden en te beschermen - te willen stappen, omdat het haar geld voor het beschermen van natuur liever stak in natuurgebieden dichterbij huis.

De Gooise gemeenten probeerden echter een stokje te steken voor het vertrek van Amsterdam. Ze meenden dat dat niet zomaar kon. Er dreigde zelfs lange tijd een gang naar de rechter.

Geld voor behoud natuur

Drie jaar geleden besloten de Gooise gemeenten om te proberen om er in goed overleg met Amsterdam uit te komen. Dat is nu dus gelukt. Het bedrag dat Amsterdam betaalt voor haar 'GNR-exit' wordt volgens de gemeente weer gebruikt voor de toekomst van de Gooise natuur.

De uittreding van Amsterdam moet overigens nog wel officieel worden beklonken. De bal daarvoor ligt nu bij de gemeenteraden van Hilversum, Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren en Amsterdam. Als de raden akkoord gaan, moeten burgemeester en wethouders van de gemeenten nog een formeel besluit nemen.

Verder onderhandelen

Achter de schermen gaan de onderhandelingen voorlopig nog wel even verder. Want waar het akkoord met Amsterdam er nu is, wil de provincie Noord-Holland het Goois Natuurreservaat ook nog verlaten. De provincie besloot daar zes jaar geleden toe, omdat het af wil van haar dubbele pet. De provincie verstrekt subsidie en verleent ook vergunningen aan het GNR terwijl het er zelf onderdeel van is en dat wil men niet meer.