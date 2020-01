Deal: provincie blijft ondanks 'GNR-exit' betrokken bij Gooise natuur

De provincie Noord-Holland was altijd één van de betrokken partijen van het Goois Natuurreservaat, dat verder gevormd wordt door Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Amsterdam.

Dubbele pet

Dat het nu de stekker trekt uit haar GNR-deelname heeft twee redenen: de provincie verstrekt ook subsidie en verleent ook vergunningen aan het GNR terwijl het er dus zelf onderdeel van is. "Dat wil de provincie vanuit het oogpunt van gelijkberechtiging niet langer", zo laat de provincie weten. De provincie wijst er op dat andere actieve natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten zo'n subsidie niet krijgen.

De Gooise natuur helemaal 'in de steek' laten wil de provincie ook niet. "De provincie blijft natuurlijk betrokken bij de prachtige natuur in deze regio. We zien namelijk dat deze onder druk staat door onder andere woningbouw, mobiliteit en landbouw. Door te blijven samenwerken met de gemeenten kunnen we het belang van deze regio ook onder de aandacht brengen van het Rijk", zegt gedeputeerde Esther Rommel.

Nieuwe samenwerking

Er komt dus een nieuwe vorm van samenwerking, al is nog niet helemaal duidelijk hoe die eruit gaat zien. De provincie en de gemeenten tekenen volgende week een intentieovereenkomst. De onderhandelingen voor de uittreding duren naar verwachting tot de zomer. Dan moet ook bekend zijn hoe de provincie betrokken blijft bij de Gooise natuur.