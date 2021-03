Meer dan honderd nieuwe hondenuitlaatservices in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Er zijn meer dan honderd hondenuitlaatservices bijgekomen de afgelopen vijf jaar, het gaat om een stijging van 60 procent. In heel Noord-Holland zijn er op dit moment 299, 60 procent meer dan vijf jaar geleden. Amsterdam spant de kroon, daar zijn op dit moment 80 bedrijven actief, waaronder die van Debby Bos, Hondenvertier Bos laat ze los. Zij begon in juli 2019.

Debby begon met haar hondenuitlaatservice uit liefde voor honden. Ze had de plannen al een tijd, sinds 2012. Ze vindt autorijden leuk en houdt van honden, een plus een is voor haar twee. Ze verhuisde voor dit werk terug naar Amsterdam, omdat daar meer werk is dan in het oosten van het land, waar ze toen woonde. Langzamerhand kreeg ze klanten, meestal via-via. Ook op straat spraken mensen haar aan. "Ze zagen me met mijn bus en vroegen me dan of ik plek heb."

Corona

Door de coronacrisis is er meer vraag naar honden. Toch denkt Debby niet dat dit voor veel meer werk gaat zorgen. "Ik denk dat het wel mee gaat vallen en dat mensen het thuiswerken er wel in houden. Ik verwacht dat mensen voor minder dagen per week hulp nodig hebben."

Het virus heeft ook een ander effect op het werk. Sinds een jaar ziet Debby negatievere reacties op haar en de honden in natuurgebieden. "Als de roedel rustig is en ze zien dat ik het onder controle heb, is er niks aan de hand. Maar aan het begin van de wandeling moeten de honden hun energie kwijt."

Toch zijn de reactie lang niet altijd negatief. Veel hondenbezitters vinden het fijn om even aan te sluiten. "Ze vinden het dan goed voor hun hond, om ze te socialiseren."