Horecaondernemers pessimistisch over mogelijke heropening terrassen

In het pand waar zijn ouders vanaf 1984 een viswinkel runden, opende Schilder in 2019 samen met zijn zoon een visrestaurant. Drie maanden voordat Nederland in lockdown ging. Afgelopen zomer kende hij een paar goede maanden toen de horeca weer even open mocht, maar sinds 4 maart is zijn zaak langer dicht geweest dan open.

"Dit is eigenlijk wat ze elke persconferentie doen", vertelt horecaondernemer Jacco Schilder uit Enkhuizen. Volgens hem komen ze vaak met dit soort aankondigingen, maar verandert het weer met de tijd. "Het blijft een grijs gebied elke keer als ze iets aanbieden. Ik geloof er nog niet erg in."

Schuin oog meegekeken

Sil Vendel van café t' Hartje in Alkmaar keek vanavond met een schuin oog mee naar de persconferentie. "Ik ben blij dat er een datum ligt. We gaan er nu voor zorgen dat alles klaarstaat." De afgelopen tijd is het café van Vendel wel open geweest voor afhalen. "Je merkt dan toch dat mensen vooral langskomen om een praatje te maken. Want voor een kop koffie alleen ga je niet naar een café, dat kan ook thuis."

Mochten de plannen doorgaan en de terrassen gaan open aan het einde van de maand, dan hoopt Soraya Loman Giannattasio van café de Blauwe Pan in Amsterdam dat het voor de ondernemers duidelijker wordt wat precies de regels zijn. "Ze moeten wel met een mooi plan komen. Laat ons goed zien wat we wel en niet mogen en bedenk de plannen goed uit, zodat we niet binnen drie weken weer andere regels hebben."

Zwaar jaar geweest

Volgens Giannattasio is het zwaar geweest het afgelopen jaar. "We kunnen net ons koppie boven water houden. Dit komt voornamelijk omdat we veel gespaard hebben, we zijn nooit uitgegaan." Ze kan dan ook niet wachten tot ze haar terras weer kan openen. "Het wordt een verademing, want nu heb ik geen vak meer."

Komende woensdag gaat Schilder in gesprek met andere horecaondernemers uit Enkhuizen. "Dat mensen niet binnen kunnen zitten, dat snap ik. Buiten heb ik geen enkel begrip meer voor. We moeten met z'n allen opengaan op Goede Vrijdag."