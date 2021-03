Terugkijken: NH Sport van 8 maart

AMSTERDAM - De uitzending van NH Sport maandagavond gemist? Kijk hem dan hieronder terug. Met een samenvatting van Groen Geel - AKC Blauw-Wit in de Korfbal League. We zetten de basketbaltrainers Edwin van der Hart (Apollo Amsterdam) en Peter van Noord (Den Helder Suns) tegenover elkaar. En we gingen in België op bezoek bij het voormalig trainersduo van AZ John van den Brom en Dennis Haar.