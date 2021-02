Terugkijken: NH Sport van 15 februari

AMSTERDAM - Heb je maandag de uitzending van NH Sport gemist? Kijk hem dan hieronder terug. Natuurlijk staan we stil bij het succes van Irene Schouten bij de WK afstanden in Thialf. Marthonschaatser Bart Mol steekt zijn irritatie over het niet doorgaan van het NK op natuurijs niet onder stoelen of banken. En verder zie je een samenvatting van de Zaanse korfbalderby KZ - Groen Geel en waren we in de Dutch Basketball League bij Apollo - BAL.