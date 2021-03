Ouders willen kind graag naar school: veel vragen om 'coronavrijverklaring'

Dat scholieren verplicht in quarantaine moeten, geeft voor ouders nogal wat ongemak. Ouders moeten - als ze dat al niet doen - thuiswerken of vrij nemen. Of er moet een oppas worden geregeld. "Ouders willen daarom het liefst een bewijs zodat hun kind snel weer naar school kan gaan", zegt GGD-woordvoerder Jakolien Schreijenberg.

Als er binnen schoolklassen een of meerdere besmettingen met het coronavirus zijn, gaat uit voorzorg de hele klas in quarantaine. Scholieren blijven vijf dagen binnen en moeten zich dan laten testen. Als ze negatief testen, mogen ze weer naar school. Als ze zich niet laten testen, moeten ze nog vijf dagen langer in quarantaine blijven.

Ouders die om zo'n bewijs vragen, krijgen echter nul op het rekest: de GGD geeft zulke 'coronavrijverklaringen' niet. "Dat doen we omdat zo'n verklaring helemaal geen garantie geeft. Een coronatest is een momentopname. Je kunt bij wijze van spreken een kwartier na je coronatest besmet raken. Zulke verklaringen geven we dus echt niet uit. Een school mag de ouders of de leerlingen er ook niet om vragen."

De GGD krijgt ook veel vragen van ouders met kinderen met verkoudheidsklachten. Ouders die hun kinderen daarom een week thuis hebben gehouden, willen weten of hun kind alweer naar school mag. De GGD wijst erop dat kinderen die niet getest worden pas weer naar school mogen als ze langer dan 24 uur klachten vrij zijn.

Veel meer vragen

Sinds de heropening van de basisscholen krijgt de GGD veel meer vragen van ouders, maar ook scholen bellen vaker met hun vragen naar de GGD.

De GGD heeft een speciaal scholenteam samengesteld waar scholen terecht kunnen met hun vragen of bijvoorbeeld contact mee kunnen opnemen als ze vragen hebben over welke maatregelen ze moeten nemen als er daadwerkelijk een besmetting is.