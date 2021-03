Aantal besmettingen onder 'feestende' Gooise leerlingen verdubbeld, scholen dicht

BUSSUM - Het aantal examenleerlingen van middelbare scholen het Sint Vituscollege en het Willem de Zwijgercollege dat besmet is met het coronavirus na feestjes in de voorjaarsvakantie, is verdubbeld. Waar gisteren op de twee scholen samen nog twintig leerlingen ziek waren, blijken nu veertig leerlingen besmet. De scholen hebben besloten de rest van de week alleen nog onderwijs op afstand te geven.

De twee Bussumse middelbare scholen hebben te kampen met een flinke uitbraak van het coronavirus onder examenleerlingen nadat er in de voorjaarsvakantie van afgelopen week veel onveilig contact is geweest. Er doen verhalen de ronde dat er begin vorige week enkele feestjes zijn geweest, al kunnen de scholen dat zelf nog niet bevestigen.

Gisteren werd bekend dat op het Sint Vituscollege tien examenleerlingen besmet bleken met het coronavirus, 25 anderen zitten in quarantaine in afwachting van hun testuitslag. Het Willem de Zwijgercollege meldde vergelijkbare besmettingsgevallen: er bleken tien leerlingen ziek, twintig anderen wachtten nog op hun testuitslag.

Scholen dicht

Het aantal besmette leerlingen is vandaag dus verdubbeld en dat is voor de twee scholen reden om dicht te gaan voor andere examenleerlingen. "We geven hoe dan ook de rest van de week onderwijs op afstand", vertelt rector Jan Adels van het Willem de Zwijgercollege aan NH Nieuws. "Dat hebben we samen met het Sint Vituscollege zo afgesproken, omdat daar de besmettingsaantallen dus ook flink zijn toegenomen. We zijn erg geschrokken van het hoge aantal besmettingen en nemen daarom het zekere voor het onzekere."

De maatregelen betekenen dat de scholen deze week nog zo goed als dichtblijven. "We zouden deze week nog alleen open zijn voor examenleerlingen, voor de andere leerlingen was deze week een soort overgangsweek. Dat is wat dat betreft een geluk bij een ongeluk."

Komende maandag gaan de deuren van de twee scholen weer 'normaal' open. De eventueel nog besmette leerlingen blijven dan nog wel thuis. Volgens de twee scholen zijn er geen docenten besmet.

Strenge brief

De twee scholen hebben gisteren een strenge brief gestuurd naar examenleerlingen en hun ouders om ze aan te spreken op hun 'onverantwoorde gedrag'. "Gedraag je nog even netjes totdat iedereen weer normaal kan doen. Daarmee help je jezelf en natuurlijk je omgeving", zo werd de leerlingen opgedragen.