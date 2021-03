Plan Telstar-trainer Jonker pakt verkeerd uit: "Verdedigend was het gatenkaas"

LEEUWARDEN - Trainer Andries Jonker stapte tegen koploper SC Cambuur van zijn vertrouwde 5-3-2 systeem af in de hoop aanvallend méér te kunnen brengen dan in de afgelopen wedstrijden. Het plan, dat hij samen met de spelersgroep had uitgebroed, pakte in Leeuwarden verkeerd uit. "Verdedigend was het gatenkaas", erkent Jonker na de 3-1 nederlaag.

Telstar-trainer Andries Jonker na de 3-1 nederlaag bij SC Cambuur - NH Sport/Edward Dekker

"Op de training en op papier klopte het", zegt Jonker. "We hebben het in ieder geval geprobeerd. Na een half uurtje hebben we dat plannetje maar in de vuilnisbak gegooid. Maar de zekerheid was vrij groot dat als we het op dezelfde manier als in de vorige wedstrijden zouden aanpakken dat we dan na afloop zouden zeggen: keihard gewerkt, niks weggegeven, maar wel weer verloren."

"We kregen er met druk zetten moeilijk grip op", blikt doelpuntenmaker Rashaan Fernandes terug op de dramatische eerste helft van Telstar. "Je voelt dat je steeds voor niks loopt." Tekst gaat verder onder de video

Rashaan Fernandes scoorde een fraaie goal - NH Sport/Edwarrd Dekker

Positief noemde Jonker de minuten die onder meer Tom Overtoom en Anthony Berenstein in Leeuwarden maakten. Gyliano van Velzen en Anass Najah zaten voor het eerst weer bij de selectie. Jonker: "We gaan nu uit de narigheid komen, want er komen wat jongens terug." Komende vrijdag ontvangt Telstar de nummer twee van de eerste divisie De Graafschap.

