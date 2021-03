Telstar niet opgewassen tegen koploper Cambuur

LEEUWARDEN - Telstar is er niet in geslaagd om te stunten op bezoek bij Cambuur. De ploeg van trainer Andries Jonker verloor met 3-1 in Leeuwarden van de oppermachtige koploper van de eerste divisie.

Wat Telstar-trainer Andries Jonker op voorhand bestempelde als 'de makkelijkste wedstrijd van het seizoen', werd de lastigste openingsfase van het seizoen. De Velsenaren konden werkelijk niets inbrengen tegen een prima voetballend Cambuur. Robin Maulun en Robert Mühren zetten de Friezen binnen 20 minuten op een comfortabele 2-0 voorsprong.

Aansluiting

Telstar mocht doelman Jasper Schendelaar dankbaar zijn dat de score in de openingsfase niet hoger uitviel. De doelman was een aantal keren belangrijk voor zijn ploeg en beperkte de score. Dankzij de reddingen van de keeper bleef Telstar nog in leven. Ondanks dat de ploeg geen moment tegenstand kon bieden, maakte Rashaan Fernandes op slag van rust de aansluitingstreffer, waarna er weer hoop gloorde voor de bezoekers: 2-1.

Hoop

De spelers van Telstar zullen met een aardig gevoel de kleedkamer in gegaan zijn. De ploeg had het ontzettend lastig in de eerste helft, maar keek slechts tegen een minimale achterstand aan. Na rust kwamen De Witte Leeuwen beduidend beter voor de dag. Echter maakte Jarchinio Antonia in de 56ste minuut aan alle illusies een einde, want hij krulde de bal met zijn linker fraai in de verre hoek: 3-1.

De wedstrijd kabbelde na de treffer van Antonia richting het einde. Telstar had geen energie meer over om nog een keer de aansluiting te vinden. Daardoor bleek de 'makkelijkste wedstrijd van het jaar' een eenvoudige overwinning van Cambuur op Telstar, dat volgens Jonker niets te verliezen had.

Play-offs

De play-offs voor promotie worden mede dankzij de nederlaag in Friesland een lastig verhaal voor Telstar. De Velsenaren blijven steken op de negende plaats met 34 punten. De achterstand op nummer zeven FC Volendam bedraagt tien punten, terwijl Het Nieuwe Oranje nog een wedstrijd tegoed heeft. Volgende week wacht het duel met nummer twee De Graafschap.

Opstelling Cambuur: Stevens; Schmidt, Mac-Intosch, Schouten, Bangura (Sambissa/80); Hoedemakers (Ter Heide/46), Oratmangoen (Ladan/80), Maulun; Antonia (Jacobs/70), Mühren, Kallon

Opstelling Telstar: Schendelaar; Fernandes, Limouri (Berenstein/68), Regeling, El Yaakoubi, Pattynama; Cagro (Overtoom/46), Adshead (Taha/68), Van Wetten (Dijkstra/46); Kökcü (Eindhoven/79), Plet