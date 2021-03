Laatste fase verbouwing Museum De Speeltoren: koepel en replica beiaard al geplaatst

MONNICKENDAM - Voorzichtig buigen twee vrijwilligers van Museum De Speeltoren zich over een uurwerk heen. Het is zojuist teruggeplaatst en moet nu weer in elkaar worden gezet, een secuur werkje. De klus hoort bij de laatste fase van een grote verbouwing van een belangrijke zaal voor het museum.

Liefst een kwart van de bezoekers die voorheen het museum binnenliep, keerde om toen ze te horen kregen dat ze de toren niet konden beklimmen. Veel mensen kwamen ook speciaal voor het carillon dat helemaal bovenin staat. Alleen: "De toren is heel compact", zegt projectleider Take Dammen van het museum (rechts op de foto). "Alles past net. Je kan het niet met groepen bezoeken, dat is ook met die smalle trappetjes levensgevaarlijk." Beiaardtoren Daarom is de beiaardtoren nagebouwd in de bovenste zaal van het museum, net als de grote koepel waarvandaan je anders het uitzicht ziet. Dammen: "De beiaardtoren is een replica van wat boven in de toren staat. Het leek ons een aardig idee om mensen zelf de beiaard te laten bespelen. We hebben een film waar je de beiaardier ziet en je leert om twee of drie melodieën te spelen." "Op de koepel komen drie kijkers op waarbij je het uitzicht vanaf de toren kan zien. Daar kijk je vierhonderd jaar terug, bijvoorbeeld naar de watersnoodramp." NH Nieuws nam voor de verbouwing al een kijkje in de toren:

De werkzaamheden begonnen toen het museum nog open was, maar sinds half december zijn de deuren gesloten door de verscherpte maatregelen. "Het gekke is dat het gesloten zijn toch wel goed uitkomt tijdens de verbouwing", zegt Dammen. "Je verbouwt in de bovenste zaal, maar je merkt dat er tot in de onderste zaal overal bouwmateriaal ligt, dus eigenlijk is het goed dat het museum dicht is. Dan hoeven we niet steeds ‘s avonds alles op te ruimen, haha."