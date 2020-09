Museum De Speeltoren gaat verbouwen: meer aandacht voor carillon

Het pronkstuk van het museum is het carillon. Uitgerekend dat instrument is niet toegankelijk voor bezoekers: de steile trappetjes en de nauwe doorgangen die ernaartoe leiden zijn niet geschikt om te worden bezocht door veel mensen. Daarom gaat er een replica van het carillon gebouwd worden waar mensen zelf op kunnen spelen. Daarnaast wil de Projectgroep Herinrichting Carrilonzaal een reconstructie van de torenspits in het museum plaatsen om te ervaren hoe het uitzicht boven is.

Bekijk hieronder wat er gaat gebeuren in het museum. Tekst loopt door onder de video