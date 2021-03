Publiek kan bijna kennismaken met het hemels blauw met goud van Pieter Teyler

HAARLEM - Na jaren van restauratie komt de dag steeds dichterbij dat de pracht en praal van het voormalige woonhuis van Pieter Teyler aan de Damstraat zichtbaar wordt voor publiek. Deze week is het pand weer overgedragen aan het naastgelegen Teylers Museum, waar Teyler aan de wieg van stond. Het monument wordt een vleugel van het oudste museum van Nederland.

Het museum verwacht dat het huis van Pieter Teyler in november dit jaar opent. Nieuwspartner Haarlem105 kreeg van museumdirecteur Marjan Scharloo alvast een inkijkje in het gerestaureerde pand dat opvallend weelderig is ingericht. Zoals de werkkamer van Teyler die hemels blauw en goud geschilderd blijkt te zijn geweest. Kijk hieronder de reportage die Haarlem105 maakte: