Klachten over gebrek aan ouderenuurtje, Gooise Meren spreekt supermarkten aan

Supermarkten hebben de verplichting om tenminste twee keer per dag hun deuren exclusief voor ouderen of andere kwetsbaren te openen. Dat moeten ze doen om deze groep zo 'coronaveilig' mogelijk boodschappen te laten doen.

Het lijkt erop dat lang niet alle supermarkten binnen de gemeente Gooise Meren zich daar ook aan houden, zo merkt politieke partij Hart voor BNM nadat het meerdere klachten kreeg. "Ook hebben veel supermarkten slechts een uur beschikbaar per dag, en is dit vaak om een tijdstip vroeg in de ochtend, wanneer bij veel ouderen en kwetsbaren de thuiszorg nog niet is langsgeweest om te helpen met aankleden. Zij zijn dan niet in staat van deze uren gebruik te maken", aldus de partij.

Geen handhaving

Of de supermarkten de ouderenuurtjes daadwerkelijk laten varen, kan de gemeente Gooise Meren niet bevestigen. De gemeente heeft geen klachten gehoord, maar stelt ook dat er niet wordt gehandhaafd op het naleven van het ouderenuurtje. Daardoor wordt niet bijgehouden hoeveel supermarkten er echt gehoor aan geven.

Toch gaat de gemeente de supermarkten wel aanspreken. De gemeente gaat de supermarkten vragen of ze daadwerkelijk opvolging geven aan het ouderenuurtje en, als ze dat niet doen, dat alsnog te doen.