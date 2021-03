Wel of niet knallen? Zo denkt de politiek over een algeheel vuurwerkverbod

NOORD-HOLLAND - Vuurwerk staat in 't Gooi - en dan vooral in Hilversum - al een tijdlang hoog op de politieke agenda. Nadat een vuurwerkbom bij Theater Gooiland in 2012 voor veel schade zorgde, liep de Mediastad voorop wat betreft alternatieven voor het knallen. Zo werden er vuurwerkvrije zones ingesteld en verzorgt Hilversum een centrale vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling. Maar hoe denkt Den Haag over een algeheel vuurwerkverbod?

Adobe Stock

Knalvuurwerk en vuurpijlen zijn sinds vorig jaar al verboden en door de coronacrisis besloot de regering om de verkoop en het afsteken van al het vuurwerk eenmalig aan banden te leggen tijdens de laatste jaarwisseling. NH Nieuws inventariseerde hoe de huidige partijen in de Tweede Kamer denken over een algeheel verbod. Vijf partijen pleiten voor zo'n verbod: de ChristenUnie, Denk, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SGP. Van die vijf is de PvdD het stelligst: naast een algeheel vuurwerkverbod moet er ook een verbod op carbidschieten komen. De Hilversume kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen Ines Kostic (PvdD) legt uit waarom. Tekst gaat door onder video.

Ines Kostic (PvdD) over een algeheel vuurwerkverbod - NH Nieuws

Maar er zijn ook felle tegenstanders van een algeheel vuurwerkverbod. Zo zeggen zowel Forum voor Democratie als de PVV niets te zien in een verbod. "Vuurwerk afsteken is een prachtige Nederlandse traditie die niet verloren mag gaan. Raddraaiers moeten keihard worden aangepakt. De goeden mogen niet lijden onder de kwaden", vindt de partij van Wilders. Voor veel andere partijen gaat een compleet verbod op vuurwerk te ver. Zo vinden CDA, D66, PvdA, SP, VVD en 50Plus dat zwaar of gevaarlijk vuurwerk verboden moeten blijven, maar dat licht vuurwerk nog wel zou moeten kunnen. "Mits het veilig kan, is vuurwerk een traditie is waar we zorgvuldig mee om moeten gaan", meldt D66 bijvoorbeeld. Verbod is een optie De Hilversumse Leonie Sazias (50Plus) legt voor de camera van NH Nieuws uit dat een algeheel verbod in de komende jaren ook een optie is voor haar partij. Tekst gaat door onder video.

Leonie Sazias (50Plus) over een algeheel vuurwerkverbod - NH Nieuws

Daarnaast hebben meerdere partijen benoemd dat er wat hen betreft meer centrale vuurwerkshows worden geregeld door gemeentes. Zo heeft GroenLinks er het volgende over opgenomen in het partijprogramma: "We vervangen consumentenvuurwerk door professionele vuurwerkshows of innovatieve spektakelshows, bijvoorbeeld met drones of lasers. Dat maakt oud en nieuw veiliger voor ons allemaal (en vooral voor hulpverleners), houdt de lucht schoner, leidt tot minder afval en voorkomt dierenleed." Ook de ChristenUnie, D66, PvdA en PvdD hopen dat vuurwerkshows de toekomst hebben.

Catherine Keyl in de aflevering van De Stembus - NH Nieuws