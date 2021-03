Amsterdam UMC werkt aan plan voor code zwart: "Ik hoop dat we er nooit in terechtkomen"

"Hoe moeilijk ook: die plannen zullen toch echt op tafel moeten liggen. Je kan ze namelijk niet meer maken als de situatie daar is. Dat is een ding dat zeker is", zegt Susanne Heijmenberg, hoofdverpleegkundige op de IC van het Amsterdam UMC in gesprek met AT5.

Het is op dit moment nog 'onverminderd druk' op de IC van het ziekenhuis in Zuidoost. "Ik had hier liever een andere boodschap gebracht, maar helaas. We zien wel iets van afname van patiënten, maar toch echt niet wat we met z'n alle gehoopt hadden." Volgens Heijmenberg is er ook een toename van het aantal reguliere patiënten. "Dat is alleen maar goed, want dat betekent dat er weer meer geopereerd wordt."

De hoofdverpleegkundige van de IC schetst hoe de zorg op haar afdeling is veranderd het afgelopen coronajaar. "Toen was het iets wat ons helemaal overkwam. Nu overkomt het ons nog steeds, maar we hebben er veel meer routine in gekregen. Covid is echt onderdeel van onze zorg geworden."