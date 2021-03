Wielrenner Julius van den Berg: "Wil niet de rest van m'n leven bidonnen halen"

Het finishen op zich was niet het doel van de inwoner van Amsterdam. Hij reed afgelopen weekend in dienst van zijn team Education First (EF). Van den Berg is begonnen aan zijn derde seizoen bij EF en hij hoopt dit jaar mee te kunnen strijden in de kleinere koersen. "Iedereen droomt ervan om finales te rijden en wedstrijden te winnen. Dat is het doel en niet om de rest van mijn leven bidonnen te halen en op kop te rijden", aldus een lachende Van den Berg.

Overstap

Halverweg 2018 verruilde hij het continentale SEG Racing voor EF dat uitkomt in de World Tour. Een tweede plek in de tweede etappe van de de BinckBank in 2018 was tot nu toe zijn beste prestatie in dienst van EF. "Het niveauverschil is groot. Sommige renners maken snel de overstap en rijden gelijk finales. In de onder 23-klasse had ik ook een paar jaar nodig om mij aan te passen en ik hoop dat het op dit niveau ook het geval is."

Normaal gesproken rijdt Van den Berg komend weekend Strade Bianche. Ook zal hij debuteren in de Giro d'Italia (8 mei t/m 30 mei).