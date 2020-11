Wielrenner Julius van den Berg voelt zich beter dan verwacht na eerste grote ronde

AMSTERDAM - Afgelopen zondag kwam Julius van den Berg in Madrid over de streep in de Ronde van Spanje. Zijn vuurdoop in een grote ronde smaakt naar meer en hij voelt zich beter dan verwacht.

Voor de renner van Education First ging het gemakkelijker dan gedacht. "Ik voel me best wel in orde. Heel de ronde eigenlijk wel. Ik had verwacht dat ik nog vermoeider en nog meer naar de klote zou zijn."

Van den Berg zat zaterdag in de laatste bergrit in de kopgroep. Echt om de etappewinst rijden lukte niet. "Deze Vuelta ging niet om mij of dat ik mezelf moest tonen. Het was vooral dat ik kopman Hugh Carthy moest helpen." Dat lukte goed, want Carthy werd derde in het algemeen klassement. Daarnaast won de ploeg drie etappes. "Dan heb je het heel goed gedaan. Echt super! Dit smaakt naar meer."

Corona-maatregelen

Tijdens de Vuelta raakte geen renners besmet met het coronavirus. De bubbel werkte, maar ook de andere maatregelen klopte. "Wat je ervan merkt is dat de start- en finishplaatsen niet veel in dorpjes zijn. Vaak in een industriegebied of net buiten het dorp. En er was weinig publiek, dus ik denk dat ze daar goed aan gedaan hebben."

Straf Dylan Groenewegen

Collega Dylan Groenewegen werd woensdag voor negen maanden geschorst voor het veroorzaken van een valpartij in de Ronde van Polen. Van den Berg vindt dat de internationale wielerfederatie UCI geen duidelijke richtlijnen heeft. "Wat er is gebeurd, is super erg en wat Groenewegen deed kan gewoon echt niet. Maar het is heel inconsequent hoe de UCI daarmee omgaat. Zeker bij valpartijen waar de schade veel minder erg is. Nu is er natuurlijk heel erg naar de consequentie gekeken."