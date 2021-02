Blauw-Wit speelt in doelpuntrijk duel gelijk tegen LDODK

GORREDIJK - De korfballers van Blauw-Wit zijn er zondagmiddag niet in geslaagd om te winnen van LDODK. De Amsterdammers speelden in Friesland in een knotsgekke wedstrijd met 31-31 gelijk.

Blauw-Wit wist dat het zware wedstrijd tegemoet zou gaan tegen LDODK. In januari werd het thuisduel immers nog met 22-25 verloren. Ook in dit duel ontliepen beiden ploegen elkaar weinig. Na een kwart wedstrijd stond de stand gelijk (9-9) en ook bij de rust was het duel nog perfect in evenwicht: 19-19.

Spannende slotfase

In de tweede helft bleven beide ploegen er lustig op los scoren. Blauw-Wit nam mede dankzij drie opeenvolgende doelpunten van Randell van der Steen een snelle 19-23 voorsprong. De Amsterdammers hielden de voorsprong vast tot aan de 51e minuut. Bij een stand van 29-31 wist LDODK alsnog in de spannende slotfase twee keer te scoren. Daardoor stond na een uur spelen de eindstand van 31-31 op het scorebord.

Door het gelijkspel klimt Blauw-Wit alsnog naar de tweede plaats in de Korfbal League. De achterstand op het nog ongeslagen PKC is 7 punten.