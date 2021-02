Zwerfhonden uit Roemeens dodenasiel uitgeput aangekomen: "Opluchting is groot"

BEVERWIJK - Opluchting en blijdschap dringen om voorrang. Dierenliefhebbers Mandy Beets en Ramona Bleyie uit IJmuiden zagen vannacht zes zwerfhonden, die ze hadden vrijgekocht uit een Roemeens dodenasiel, veilig maar uitgeput aankomen in Beverwijk. Over een maand volgen er nog tien. "Een dierenleven is voor ons hetzelfde als een mensenleven."

Mandy, die zich vaker inzet voor zwerfhonden, kan haar geluk vannacht niet op. "Waarom? Omdat ik ontzettend veel van honden hou. De liefde van honden is ook onvoorwaardelijk. Anders waren deze honden nu dood geweest, dus heel blij dat het gelukt is." Ook haar vriendin Ramona is verheugd met de eerste lading honden die ze kunnen redden. "Heel mooi dat we verschil kunnen maken, maar tegelijkertijd zijn er daar ook nog heel veel honden die een warm mandje zoeken. Het is dweilen met de kraan open kan je zeggen. Dat maakt het dubbel."

Een video op social media toonde het droevige leed van zwerfhonden in een Roemeens gemeentelijk dodenasiel. Het raakte de vriendinnen Mandy Beets en Ramona Bleyie uit IJmuiden recht in hun hart . In een race tegen de klok werd een crowdfundingsactie opgezet om de dieren te kunnen vrijkopen. Afgelopen nacht om 5:00 uur kwamen de getraumatiseerde en uitgeputte viervoeters, na een reis van meer dan 2.000 kilometer, aan bij het dierenpension in Beverwijk. De opluchting was groot.

In Roemenië is het zwerfhondenprobleem groot. Er is daarom het zogeheten 'catch and kill'-beleid van kracht, zo laat Mandy weten. Het bedrag om de honden gevaccineerd en gecastreerd naar Nederland te halen kost tussen ze zo'n 1.250 euro. "Of ik bevreesd ben dat er ook misbruik van wordt gemaakt? Dat gebeurt ook. Maar meestal gaat het om puppyhandel. Dit zijn honden in de leeftijd van 2 tot 11 jaar en dat zie ik toch anders. Als ze daar nog hadden gezeten dan waren ze nu waarschijnlijk dood geweest."

Dierenpension Tussenwijck in Beverwijk biedt de honden voorlopig onderdak. Bedrijfsleider Wendy Schoorl: "Door de coronacrisis stonden de kennels toch al leeg. En in overleg met de eigenaar is het mogelijk om dit voor Ramona en Mandy te kunnen regelen. Tegelijkertijd is het ook spannend, omdat we totaal niet weten wat we kunnen verwachten van deze honden. Maar we staan er met ons team klaar voor om ze te verzorgen."

Baasjes

Ramona en Mandy gaan ondertussen op zoek naar liefhebbende baasjes, die zich op afspraak kunnen melden bij dierenpension Tussenwijck. De andere tien zwerfhonden die ze opkochten worden volgende maand verwacht.