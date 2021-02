Trainer Jonker vond Telstar niet kansloos: "Ik weet niet waar je naar gekeken hebt?"

MAASTRICHT - Welgeteld twee kansen creëerde Telstar vrijdagavond in Maastricht tegen MVV. Toch vond trainer Andries Jonker niet dat zijn ploeg kansloos was geweest.

"Ik weet niet waar je naar gekeken hebt dan, maar in onze ogen hebben we de tweede helft volkomen gedomineerd", zei de trainer na de 2-0 nederlaag. "Wat vaker gebeurt, is dat we geen grote kansen hebben kunnen creëren. Daar schort het bij ons aan, maar dan heb ik niet het gevoel dat wij de mindere ploeg zijn."

Tekst gaat verder onder de video