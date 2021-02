Matig Telstar slikt nederlaag op bezoek bij MVV

Het enige gevaar wat Telstar daar tegenover kon brengen, was een kopbal van Vincent Regeling. De bal ging hoog over het doel van de gastheren. Tien minuten voor rust leek MVV op voorsprong te komen via Arne Naudts op aangegeven van Mickels. De goal werd echter afgekeurd vanwege een handsbal bij de assist.

Zwak Telstar

Binnen vijf minuten in de tweede helft kwam de thuisploeg wél op voorsprong. Een vrije trap van Sven Blummel werd verlengd door verdediger Kürşad Sürmeli: 1-0. Nog geen minuut later leek MVV weer te kunnen juichen. Desondanks werd deze goal afgekeurd wegens buitenspel. Ozan Kökcü werd in de 62e minuut diep gestuurd door Daniel Adshead. Het schot van de aanvaller werd gered door Mike Havekotte. In de slotfase liet Fariq Limouri zijn doelman nog even schrikken met een te korte terugspeelbal, maar Schendelaar was alert. In de blessuretijd maakte invaller Manuel Angiulli het leed voor Telstar nog erger: 2-0.

Door de nederlaag blijft Telstar steken op de negende plaats. Concurrent FC Volendam staat achtste met zes punten meer. Bovendien hebben de Volendammers twee duels minder gespeeld.