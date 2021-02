'Marsfans' Theo en Han bouwen schaalmodel van Perseverance

BOVENKARSPEL - Niet alleen op Mars is de Perseverance geland. Ook in Bovenkarspel is een exemplaar van het karretje te vinden. Theo Mulder van Volkssterrenwacht Orion maakte samen met Han van Gelderen speciaal voor deze gelegenheid een schaalmodel.

Op 18 februari landde de Perseverance van de NASA op Mars. Theo keek vol spanning naar de marslanding. "Ik heb voor de tv gezeten. De landing was goed te zien. En dat terwijl landen op Mars heel moeilijk is. Als je terugkijkt op de afgelopen 20 of 30 jaar en hoeveel mislukte landingen op Mars zijn geweest, dat aantal is gigantisch. Ik hoopte dat het deze keer wel lukte. Een paar dagen later kwamen ook de beelden tevoorschijn, fantastisch", vertelt Mulder.

Hij ging dan ook vlak na de landing met Han aan de slag met de bouw van een schaalmodel: "We proberen met de vereniging altijd in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen. Ons lid Han heeft sinds een paar jaar een 3D-printer. Hij vraagt op momenten als deze: 'Theo, kunnen we hier niets mee doen?' Als het ontwerp van dat model te vinden is, kan hij aan de slag met printen."

Voeten in de aarde

Het maken van het schaalmodel had dan ook flink wat voeten in de aarde: "Dit model bestaat

uit tientallen onderdelen. Het printen duurt wel even, maar het in elkaar zetten is ook niet zomaar gebeurd. Als de schaal een tiende te groot is, moet het opnieuw."

Het model is vanwege de coronamaatregelen nog niet te bezichtigen. Wel hoopt de sterrenwacht dat er eind maart versoepelingen aankomen die een bezoekje mogelijk maken.