Enthousiasme bij sterrenwacht over Neowise: 'Na 23 jaar eindelijk een komeet te zien'

BOVENKARSPEL - Bij Volkssterrenwacht Orion kunnen ze er geen genoeg van krijgen: komeet C/2020 F3 NEOWISE zoals die officieel heet. En daat is niet zonder reden. Want voor het eerst sinds 1997 kon je in Nederland met het blote oog een komeet zien aan de sterrenhemel.

Afgelopen nacht was de komeet het beste te zien. Maar ook de dagen ervoor ging voorzitter Theo Mulder 's nachts zijn bed uit om Neowise vast te leggen met de camera, zo vertelt zijn vrouw Ineke. "Het is zo bijzonder, we hebben er ook flink wat jaren op moeten wachten, maar eindelijk was het zover. We hebben al enorm veel foto's gemaakt."

Niet gezamenlijk kijken

Helaas is het voor de leden van Orion van de coronacrisis niet mogelijk om gezamenlijk vanaf het dakterras van de sterrenwacht in het Streekbos het fenomeen te bekijken. Iets wat normaal gesproken zeker het geval zou zijn geweest. "Er zou dan zoveel aanloop zijn geweest", legt Ineke Mulder uit. "En we mogen maar vijftien mensen ontvangen. Dus dat doen we niet. Voorlopig blijven we dicht en na 1 september gaan we weer mensen ontvangen."