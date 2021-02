Lentetuin komt naar mensen toe: 200 bossen tulpen voor ieder die het verdient

Hiermee wordt de tulpenactie van de eerste lockdown vorig jaar herhaald. "Mensen kunnen iemand uit Den Helder, Schagen en Hollands Kroon nomineren", zegt voorzitter Ted Beelen van de Lentetuin Expo. "Op basis van loting verdelen we vervolgens 200 bossen tulpen onder de aanmeldingen. Elk jaar in het eerste weekend van maart zorgt de Lentetuin voor de eerste voorjaarskriebels, dat houden we op deze manier toch nog een beetje in stand."

Geen ruimte

Het bestuur van de Lentetuin is nog lange tijd bezig geweest met een alternatief voor het vakpubliek in de vorm van een kleinschalige vakshow, maar daar is ook een streep doorgezet. 'De huidige omstandigheden bieden geen enkele ruimte voor bijeenkomsten in welke vorm dan ook', aldus het bestuur. Via sociale media worden inzenders alsnog in de spotlight gezet, ook wordt daar teruggeblikt op eerdere edities met niet eerder vertoond beeldmateriaal.

Als alles goed gaat, is in 2022 de volgende editie van de Lentetuin. Nomineren voor het bosje tulpen kan tot en met dinsdag 2 maart.