Coronacrisis draagt bij aan vertrek Gerald Aukes: "Heeft veel energie gekost"

AMSTERDAM - Donderdag maakte korfbalclub Blauw-Wit bekend na dit seizoen afscheid te nemen van coach Gerald Aukes. De Fries geeft aan dat er behoefte is aan verfrissing. "Zowel voor mezelf als voor de selectie." Aukes denkt dat de kans klein is dat hij volgend seizoen actief is in de Korfbal League.

Aukes weet niet of hij voor die verfrissing kan zorgen. "Het is ook de situatie van afgelopen jaar", zegt hij tegen NH Sport. "Je moet elke keer de energie hebben om er tijd in te steken om de impulsen te blijven geven. Ik merk aan mezelf de laatste maanden dat het erg vermoeiend is en dat het veel energie heeft gekost."

Coronacrisis

Er is nog veel onduidelijk in aanloop naar volgend seizoen. "De worsteling is nu best behoorlijk in de selectie, de trainersstaf en de club om alles iedere week klaar te krijgen. We zijn allemaal gebonden aan protocollen. Het is niet waarom wij onze sport beoefenen", doelt Aukes op de coronacrisis. "Maar ik voel me geen slachtoffer. We zitten in een bevoorrechte positie dat we mogen sporten. Dat heeft in het begin ook voor ontspanning gezorgd."