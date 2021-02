Coach Gerald Aukes na dit seizoen weg bij korfballers Blauw-Wit

Samen met co-coach Mark van der Laan is Aukes bezig aan zijn tweede seizoen bij Blauw-Wit. In zijn eerste jaar werd handhaving in de Korfbal League veiliggesteld. Dit seizoen strijden de Amsterdammers om een plaats in de play-offs.

"De mentaliteit in dit team is ongekend. Verbonden met directheid en wat

Amsterdamse branie heeft dit al menigmaal tot verrassende resultaten geleid. We gaan er

nu alles aan doen om op een passende manier afscheid van elkaar te nemen", zegt Aukes in een verklaring.

Na zes duels in groep A van de Korfbal League staat Blauw-Wit gedeeld tweede met Koog Zaandijk, Groen Geel en LDODK. PKC staat fier bovenaan met de maximale twaalf punten. Oost-Arnhem wist juist alles zes de wedstrijden te verliezen.