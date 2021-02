Samenvatting: dapper Blauw-Wit buigt in tweede helft het hoofd voor PKC

AMSTERDAM - De korfballers van Blauw-Wit hebben zaterdagmiddag in de Korbal League met 16-18 verloren van PKC uit Papendrecht. De Amsterdamse ploeg ging met een voorsprong de rust in, maar gaf deze in de tweede helft alsnog uit handen.

Samenvatting AKC Blauw- Wit - PKC - NH Sport/Edward Dekker

PKC begon als torenhoge favoriet aan de ontmoeting en na een kwart wedstrijd waren de bezoeker uitgelopen naar een 5-7 voorsprong. Wat volgde was een sterke periode van de Amsterdammers tot aan de rust, waarin erg sterk werd verdedigd en bovendien de eigen kansen werden afgemaakt. Mede dankzij twee doelpunten van zowel Momo Stavenuiter als Randell van der Steen maakte Blauw-Wit vervolgens vijf doelpunten op rij. Dankzij de sterke fase ging de ploeg van de trainers Gerald Aukes en Mark van der Laan met een 11-8 voorsprong de rust in. "We speelden allemaal in onze taken en daardoor kwam PKC niet in haar spel. De tweede helft verzaken we om mee te gaan in het scoringspercentage", treurde Mike van de Reep. Tekst gaat verder onder de video

Mike van de Reep baalde van het lage scoringspercentage van Blauw-Wit na rust - NH Sport/Edward Dekker

Achterstand weggepoetst Zeven minuten na de onderbreking had PKC de achterstand alweer weggepoetst en stond de stand weer gelijk: 12-12. Na de gelijkmaker ging PKC erop en erover en liepen de bezoekers uit naar een 13-17 voorsprong. Blauw-Wit was in het restant van de wedstrijd niet meer bij machte om de achterstand ongedaan te maken en uiteindelijk stond daarom de eindstand van 16-18 op het scorebord in de Blauw-Withal. Aukes zag dat zijn ploeg nét niet goed genoeg was om PKC het eerste puntverlies van de competitie toe te brengen. "We missen drie strafworpen en we zaten niet goed in de vrije ballen. Dat zijn van die opgelegde momenten die je wel moet pakken als je een punt wilt halen vandaag." Tekst gaat verder onder de video

Blauw-Wit-trainer Gerald Aukes ziet stijgende lijn bij zijn ploeg - NH Sport/Edward Dekker

Door de nederlaag zakt Blauw-Wit naar een vierde plaats in de stand met zes punten uit zes wedstrijden. KZ klopt Oost-Arnhem Provinciegenoot KZ kwam in punten op gelijke hoogte met Blauw-Wit door de thuiswedstrijd tegen het nog puntloze Oost-Arnhem met 38-24 te winnen. Halverwege hadden de Koogers al een marge van negen punten (21-12). Groen Geel wist zaterdagmiddag eveneens te winnen en kwam daardoor ook op zes punten uit zes wedstrijden. De ploeg uit Wormer won thuis met 26-15 van het Friese LDODK. Later vandaag zie je de samenvatting van de wedstrijd tussen Blauw-Wit en PKC op deze website