Basisplaats lonkt voor Telstar-middenvelder Niels van Wetten

VELSEN-ZUID- Telstar gaat vrijdag op bezoek bij MVV. Anass Najah verliet voortijdig de training, dus wellicht start Niels van Wetten in de basis. "Niels is een optie, maar je kan ook met Welat Cagro op die positie spelen en wij gaan eerst kijken of Anass kan spelen", aldus trainer Andries Jonker.

Van Wetten kwam dit seizoen over van ADO Den Haag. Andries Jonker is zeer te spreken over hem, maar geeft dit seizoen nog de voorkeur aan Anass Najah. "Tuurlijk wil je zo veel mogelijk wedstrijden spelen, maar het is aan de trainer. Als hij vindt dat anderen beter zijn dan laat hij die spelen. Zo werkt het gewoon", reageert Van Wetten nuchter.

"Hij is tot op het bot gemotiveerd om te slagen als profvoetballer. Hij heeft een jaar of tien bij Feyenoord rondgelopen. Daarna is hij naar ADO Den Haag gegaan, waar hij twee moeizame seizoenen had. Bij ons ontwikkelt hij zich prima", vindt Jonker.