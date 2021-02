Tot 10 maanden cel geëist voor zeer zware mishandeling Duitse toeristen in Egmond

HAARLEM / EGMOND AAN ZEE - De drie jongemannen die vanaf vandaag terechtstaan voor de zware mishandeling van Duitse toeristen in Egmond moeten wat het Openbaar Ministerie betreft 10 en 8 maanden de cel in. Een derde verdachte hoorde een werkstraf van 240 uur tegen zich eisen. De toeristen liepen in mei 2017 ernstig hoofd- en hersenletsel op, een van hen is blijvend arbeidsongeschikt geraakt.

De verdachten, twee Egmonders (22 en 24) en een Alkmaarder (22), moeten zich vandaag, bijna vier jaar na dato, verantwoorden voor wat er in mei 2017 ter hoogte van de vuurtoren in Egmond aan Zee is gebeurd.

In de nacht van 5 op 6 mei rond 3.00 uur werden de toeristen na een avondje stappen op de Boulevard belaagd en zwaar toegetakeld. Twee van de drie slachtoffers belandden met hersenletsel langdurig in het ziekenhuis.

Spoedoperaties aan het hoofd na de aanval hebben het leven van de toeristen gered. Maar uit de schriftelijke slachtofferverklaringen van de drie Duitsers blijkt dat twee van hen nog altijd de gevolgen ondervinden van wat hen in Egmond is overkomen.

Hersenkneuzing en epilepsie

Een van de slachtoffers is blijvend arbeidsongeschikt en is zijn reuk verloren. Een ander heeft een blijvende hersenkneuzing en er epilepsie aan overgehouden. Volgens hun verklaringen is de impact van wat hen tijdens hun vakantie is overkomen enorm.

De drie verdachten werden na twee maanden aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie is het een lastig dossier gebleken, omdat meerdere getuigenverklaringen later zijn ingetrokken dan wel gewijzigd. Ook kwamen er talloze anonieme tips binnen. Dit zorgde ervoor dat er veel tijd nodig was om de onderste steen boven te krijgen.

Verdachten 'bagatelliseren rol'

De verdachten wijzen naar elkaar, en bagatelliseren volgens de officier van justitie hun rol. Het drietal was voorheen bevriend. Die vriendschap is voorbij, stelt een van de verdachten, over wie de twee anderen verklaren dat hij de eerste klap uitdeelde.

De uitspraak volgt op 18 maart.