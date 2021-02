'Kopschoppers' Egmond eindelijk voor rechter voor mishandeling Duitse toeristen

EGMOND AAN ZEE - Twee Egmonders (22 en 24) en een Alkmaarder (22) moeten zich vandaag, bijna vier jaar na dato, verantwoorden voor hun rol bij de zware mishandeling van drie Duitse toeristen. De verdachten zouden in mei 2017 na een stapavond de Duitsers hebben aangevallen en twee van hen zwaar hoofd- en hersenletsel hebben toegebracht. Er wordt hen poging tot doodslag en openlijk geweld ten laste gelegd.

In de nacht van 5 op 6 mei rond 3.00 uur werden de toeristen op de Boulevard ter hoogte van de vuurtoren belaagd en zwaar toegetakeld. Twee van de drie slachtoffers belandden met hersenletsel langdurig in het ziekenhuis. Het lijkt om een gewelddadige beroving te gaan, maar daar zal vandaag meer duidelijkheid over komen.

In Egmond aan Zee sprak men schande van de brute mishandeling, en in de zoektocht naar de verdachten loofden lokale ondernemers zelfs 5.000 euro uit voor de gouden tip. Het duurde ruim twee maanden voordat twee Egmonders en een Alkmaarder werden aangehouden, toen 18, 19 en 20 jaar oud. Dat deed de politie op basis van recherchewerk, waardoor de beloning derhalve niet hoefde worden uitgekeerd.

Poging doodslag en schedelbreuk

Vandaag staan zij dus voor de rechter. De jongste van het drietal zou hebben geprobeerd een van de Duitsers van het leven te beroven door meermalen hard tegen het hoofd en gezicht te schoppen toen het slachtoffer op de grond lag.

De oudste zou een ander slachtoffer een hersenbloeding, schedelbreuk en een gebroken kaak hebben geslagen en geschopt. De middelste staat alleen voor 'openlijk geweld' terecht.

De zitting tegen het drietal, die hun zaak in vrijheid mochten afwachten, begint vanmiddag om 13.00 uur in de Haarlemse rechtbank. De slachtoffers zijn niet aanwezig, maar hebben hun slachtofferverklaringen op papier gezet.

Opsporingsprogramma Bureau NH besteedde destijds meermaals aandacht aan de zaak. Bekijk hieronder de uitzending van 10 mei 2017: