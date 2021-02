Tientallen nieuwe ballen voor voetbalclub dankzij gulle dorpsbewoners

WIERINGERWAARD - De oude voetballen van S.V. Wieringerwaard waren geen bal meer waard. Maar even nieuwe bestellen zat er niet in. Door de coronacrisis zijn de inkomsten van de club terug flink teruggelopen en dus moet de hand op de knip. Trainer Ivo de Block vroeg het dorp daarom mee te helpen en dat sloeg aan... nogal.

Via een online ballenactie hoopte de trainer een paar nieuwe ballen bij elkaar te krijgen. Maar zijn stoutste verwachtingen werden overtroffen. "Ik hoopte op zo'n 50 ballen uit te komen, maar we zitten inmiddels op 80 nieuwe ballen voor de club. Dat zegt wel hoe het dorp betrokken is bij de vereniging."

Een nieuwe bal kost 24 euro, dus voor 50 ballen was de club anders al 1.200 euro kwijt geweest. "Het is natuurlijk een lastige periode. Er zijn weinig inkomsten voor de vereniging. De kantine is dicht, geen koffie en thee, geen omzet", zegt De Block. "Maar binnen drie en een half uur was ons doel al behaald. De lokale supermarkt heeft er meteen al tien besteld."

Naden laten los

Om te laten zien hoe slecht de huidige ballen er aan toe zijn, zijn een aantal spelers van onder de tien, elf en twaalf naar het veld gekomen. "Ze zijn soms heel erg zacht", zegt de één. "Kijk: hier laten de naden al los", laat een ander zien. "Ja, er zijn ballen die gedurende het seizoen slijten. Vooral tijdens de training. Ze zijn gewoon een beetje op", vult De Block aan.

"De kinderen zijn hartstikke blij dat er nu nieuwe ballen komen. Het is prachtig dat je het verenigingsgevoel merkt bij de inwoners hier", zegt de trainer trots. "Ze gunnen de vereniging een goed voortbestaan. Het is mooi als iedereen zo positief reageert."