Eindelijk weer voetballen: "Ik heb het heel erg gemist"

"We hebben hier erg naar uitgekeken,", zegt voorzitter Roy van der Sangen, van S.V Wieringerwaard, "Ik heb zelfook voetballende kinderen en dit is een klein dorp, een kleine gemeenschap. Iedereen is blij dat ze weer het veld op mogen."

Gisteravond kreeg de club vanuit de gemeente Hollands Kroon groen licht om de training te hervatten. Rond de velden zijn wel de nodige maatregelen genomen. "We doen nu dit zijhek open omdat die breder is. De kinderen moeten via deze deur naar buiten, binnen goed hun handen wassen en via de andere deur het veld op.", vertelt de voorzitter tussen rood-witte linten waarmee een route is gecreëerd door het clubgebouw.

"Ik heb het erg gemist. Ik vind dit gewoon heel tof. Lekker rennen, lekker balletje trappen en keepen. Dat kan ik heel goed.", vertelt één van de spelers voor hij het veld op rent. Hoe lang ze eigenlijk niet konden spelen weten ze eigenlijk niet zo goed: "Ik denk 5 weken.", zegt de één, "Ik denk wel acht.", vult zijn kameraad aan.

Volgens voorzitter Van der Sangen geeft het weer een beetje lucht aan iedereen. Dat de spieren in de sportloze-periode misschien een beetje stram zijn geworden is ook aangedacht: "De trainers zullen de training ook een beetje aangepast hebben. Op de site van de KNVB stonden ook nog speciale trainingen. Dat komt wel goed. Het gaat er vooral om dat de kinderen er weer plezier in hebben."