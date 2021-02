Groenten uit de achtertuin: stadsboerderij Wickevoort verbindt mensen met hun eten

CRUQUIUS - Paprika's, wortelen of palmkool oogsten op de boerderij achter je huis: het zal misschien even wennen zijn voor de toekomstige bewoners van Wickevoort, maar voor een bijdrage per seizoen halen zij hun avondeten op de stadsboerderij van Martin en Ada, broer en zus.

Stadsboerderij verbindt mensen met aarde en elkaar - NH Nieuws

"We doen dit om mensen in contact te brengen met hun eten. Je kunt hier leren hoe je groenten teelt in Nederland en daarnaast ontstaat er ook een hechte gemeenschap van mensen die in hetzelfde geïnteresseerd zijn", vertelt boer Martin Verzijden. In de zomer van 2018 openden de hekken van stadsboerderij Wickevoort. Toen nog op een leeg stuk grond tussen de Ringvaart en de Spieringweg in Cruquius. "We hebben alle zekerheden achtergelaten en volgen ons hart. We telen groenten en houden dieren volgens de biologische normen en zorgen daarmee voor een gezond stukje aarde", schrijft Ada. Tekst gaat door onder foto

Rosanne Zwart haalt haar groente bij stadsboerderij Wickevoort - NH Nieuws

En die formule lijkt in ieder geval voor Rosanne Zwart te werken. Ze hoopt deze zomer te verhuizen naar Wickevoort, maar is al regelmatig te vinden op de tuin: "Je ziet het groeien en bloeien. Eerst zie je het heel klein, dan wordt het groot en belandt het uiteindelijk op je bord. De rest eindigt in de groenbak en dat komt weer hier op het land terecht. Het is heel mooi om onderdeel te zijn van dat proces", vertelt ze. Toekomst Ook polderarchitect Joop Slangen wordt enthousiast van het concept: "Voor veel mensen zitten we steeds verder af van de natuur. En hoe dingen tot stand komen, dat kennen we eigenlijk alleen nog maar van de kinderboerderij." Slangen hoopt dan ook dat stadsboerderijen in de toekomst vaker gaan terugkomen in nieuwe woonwijken. Toch is daar volgens Martin Verzijden nog een omslag voor nodig. Hij legt uit dat een project als stadsboerderij Wickevoort slecht binnen de bestaande kaders past. "Om hier bijvoorbeeld een tuin aan te kunnen leggen, moest dit stuk agrarisch heten in het bestemmingsplan." Volgens Verzijden wordt er bij het intekenen van nieuwe woonwijken over het algemeen nog onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheid om zelf voedsel te verbouwen. Toewijding Toch zijn er de afgelopen jaren soortgelijke initiatieven ontstaan. Zo beheren de Boeren van Amstel een gebied waar veel weidevogels leven, en via een coöperatie melk rechtstreeks aan de klant de klant leveren. "Meer stadsboerderijen in woonwijken vraagt commitment van bestuurders, bij projectontwikkelaars om dat aan te durven en te doen, bij boeren om zich in te zetten voor zo'n concept en ten slotte de bewoners om zo'n gebied langdurig te onderhouden", besluit architect Slangen.